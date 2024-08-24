شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عن توزيع جنيه أجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع الأجور فى الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 ، نتيجة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التى خرجت مؤخرا فى هذا الصدد، حيث بلغت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وتسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت.

عن توزيع 575 مليار جنيه أجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة وهى كالتالى:

1- تم تخصيص 113.24 مليار جنيه للوظائف الدائمة بزيادة 11.209 مليارا فى موازنة 23/24.

2- تخصيص 12.667 مليار جنيه للوظائف المؤقتة فى موازنة 24/25 بزيادة قدرها 2 مليار و697 مليونا عن 23/24.

3- تخصيص 206.933 مليار جنيه للمكافآت بموازنة 24/25 بزيادة قدرها 36.28 مليار جنيه عن موازنة 23/24 وتشمل المكافآت تعويض العاملين عن جهود غير عادية وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومكافآت الامتحانات وتكاليف حافز إثابة اضافى والحافز الاضافى والحافز التكميلي للحد الأدنى.

4- تخصيص 44.988 مليار جنيه للبدلات النوعية وتشمل بدل خطروبدل جامعة وبدل معلم (تدريس) وبدل اعتماد وبدل مخاطر مهن طبية وذلك بزيادة 5.55 مليارات عن موازنة 23/24.

5- تخصيص 55.82 مليار جنيه للمزايا النقدية للعاملين بزيادة قدرها 19 19.86 مليارجنيه عن الذى تم تخصيصه فى موازنة 23/24 وتشمل المزايا النقدية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين.

6- تخصيص 13.4 مليار جنيه لبند المزايا العينية بموازنة 24/25 بزيادة قدرها 2.78 مليار جنيه موازنة 23/24.



7- تخصيص 66.931 مليار جنيه للمزايا التأمينية للعاملين بالدولة بزيادة 19.184 مليار جنيه عن موازنة 23/24 وتشمل المزايا التأمينية التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابة العمل.



8- تخصيص 61 مليارا بالموازنة الجديدة للاحتياطات العامة.