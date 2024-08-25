شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الصناعت الجيرية» تقفز إلى 8.5 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات الجيرية في النصف الأول من 2024 بنسبة 82.8% إلى 8.5 مليون ريال، مقابل 4.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.