الاقتصاد

أرباح «الصناعت الجيرية» تقفز إلى 8.5 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة للصناعات الجيرية في النصف الأول من 2024 بنسبة 82.8% إلى 8.5 مليون ريال، مقابل 4.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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