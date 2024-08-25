شكرا لقرائتكم خبر عن «كلين لايف» توقع عقدا مع «أساس مكين» بـ7.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة حياة النظافة (كلين لايف) عقد إنشائي مع شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري لبناء سكن لموظفي الشركة بمدينة الرياض حي الرمال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يبلغ مسطح البناء: 4617.75 م² بقيمة إجمالية وقدرها 7.9 مليون ريال غير شاملة أتعاب المطور غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت بأن مدة العقد 9 أشهر، مشيرة إلى الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: زيادة في قيمة الأصول وتخفيض تكلفة الإيجار.
وتوقعت ظهور الأثر المالي في النصف الثاني للعام 2025م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يبلغ مسطح البناء: 4617.75 م² بقيمة إجمالية وقدرها 7.9 مليون ريال غير شاملة أتعاب المطور غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت بأن مدة العقد 9 أشهر، مشيرة إلى الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: زيادة في قيمة الأصول وتخفيض تكلفة الإيجار.
وتوقعت ظهور الأثر المالي في النصف الثاني للعام 2025م.