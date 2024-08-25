الاقتصاد

«كلين لايف» توقع عقدا مع «أساس مكين» بـ7.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة حياة النظافة (كلين لايف) عقد إنشائي مع شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري لبناء سكن لموظفي الشركة بمدينة الرياض حي الرمال.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يبلغ مسطح البناء: 4617.75 م² بقيمة إجمالية وقدرها 7.9 مليون ريال غير شاملة أتعاب المطور غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت بأن مدة العقد 9 أشهر، مشيرة إلى الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: زيادة في قيمة الأصول وتخفيض تكلفة الإيجار.
وتوقعت ظهور الأثر المالي في النصف الثاني للعام 2025م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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