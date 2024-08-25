شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «العبيكان للزجاج» إلى 20.9 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 5.3 مليون ريال بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في النصف الأول. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة العبيكان للزجاج في النصف الأول من 2024 بنسبة 61.3% إلى 20.9 مليون ريال، مقابل 54 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب انخفاضها عالمياً.وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 5.3 مليون ريال بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في النصف الأول.