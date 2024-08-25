شكرا لقرائتكم خبر عن «نبع الصحة» تجدد تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض بـ250 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية الحصول علي تجديد وزيادة التسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية من بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التمويل بهدف تمويل مشروع مستشفى نبع الصحة بحي المؤنسية بالرياض.
وأضافت أن قيمة التمويل 250 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 سنوات.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بموجب ضمانات عقارية، وبموجب ضمانات أسهم، وكفالة بموجب إقرار غرم وأداء تضامنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التمويل بهدف تمويل مشروع مستشفى نبع الصحة بحي المؤنسية بالرياض.
وأضافت أن قيمة التمويل 250 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 سنوات.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بموجب ضمانات عقارية، وبموجب ضمانات أسهم، وكفالة بموجب إقرار غرم وأداء تضامنية.