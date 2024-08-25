الاقتصاد

«نبع الصحة» تجدد تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض بـ250 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «نبع الصحة» تجدد تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض بـ250 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية الحصول علي تجديد وزيادة التسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية من بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التمويل بهدف تمويل مشروع مستشفى نبع الصحة بحي المؤنسية بالرياض.
وأضافت أن قيمة التمويل 250 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 سنوات.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بموجب ضمانات عقارية، وبموجب ضمانات أسهم، وكفالة بموجب إقرار غرم وأداء تضامنية.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا