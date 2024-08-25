الاقتصاد

«بلدي»: إتمام بيع 23% من أسهم الشركة إلى «المنجم للأغذية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بلدي للدواجن بيع نحو 1.5 مليون سهم تمثل 23% من أسهم الشركة عن طريق عدة صفقات لشركة المنجم للأغذية بقيمة تقدر بنحو 181.3 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول ، في 30 أبريل الماضي، توقيع اتفاقية شراء أسهم ملزمة فيما بين مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن البائعين مع شركة المنجم للأغذية.
وبذلك أصبحت ملكية المنجم للأغذية 40% من إجمالى أسهم شركة بلدي للدواجن.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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