شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي»: إتمام بيع 23% من أسهم الشركة إلى «المنجم للأغذية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بلدي للدواجن بيع نحو 1.5 مليون سهم تمثل 23% من أسهم الشركة عن طريق عدة صفقات لشركة المنجم للأغذية بقيمة تقدر بنحو 181.3 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية، في 30 أبريل الماضي، توقيع اتفاقية شراء أسهم ملزمة فيما بين مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن البائعين مع شركة المنجم للأغذية.
وبذلك أصبحت ملكية المنجم للأغذية 40% من إجمالى أسهم شركة بلدي للدواجن.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية، في 30 أبريل الماضي، توقيع اتفاقية شراء أسهم ملزمة فيما بين مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن البائعين مع شركة المنجم للأغذية.
وبذلك أصبحت ملكية المنجم للأغذية 40% من إجمالى أسهم شركة بلدي للدواجن.