شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي»: إتمام بيع 23% من أسهم الشركة إلى «المنجم للأغذية» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على تداول

وبذلك أصبحت ملكية المنجم للأغذية 40% من إجمالى أسهم شركة بلدي للدواجن. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بلدي للدواجن بيع نحو 1.5 مليون سهم تمثل 23% من أسهم الشركة عن طريق عدة صفقات لشركة المنجم للأغذية بقيمة تقدر بنحو 181.3 مليون ريال.وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية ، في 30 أبريل الماضي، توقيع اتفاقية شراء أسهم ملزمة فيما بين مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن البائعين مع شركة المنجم للأغذية.وبذلك أصبحت ملكية المنجم للأغذية 40% من إجمالى أسهم شركة بلدي للدواجن.