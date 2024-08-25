شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «نفط الشرق» 91% في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية في النصف الأول من 2024، بنسبة 90.8% إلى 316.9 ألف ريال، مقابل 3.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى الانخفاض بالإيرادات بالإضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بسبب مصاريف الأتعاب المهنية والاستشارات المالية والإدارية الخاصة بإدراج الشركة في السوق المالية (نمو).
وتضمنت الأسباب: زيادة المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 150% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى الانخفاض بالإيرادات بالإضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بسبب مصاريف الأتعاب المهنية والاستشارات المالية والإدارية الخاصة بإدراج الشركة في السوق المالية (نمو).
وتضمنت الأسباب: زيادة المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 150% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.