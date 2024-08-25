الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الوسائل الصناعية» إلى 24.3 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الوسائل الصناعية» إلى 24.3 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الوسائل الصناعية في النصف الأول من 2024 بنسبة 37.3% إلى 24.3 مليون ريال، مقابل 17.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول يعود ارتفاع صافي الرحب إلى الأرباح من استبعاد استثمار (حصص شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%) غير متكرر.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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