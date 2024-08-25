شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الوسائل الصناعية» إلى 24.3 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الوسائل الصناعية في النصف الأول من 2024 بنسبة 37.3% إلى 24.3 مليون ريال، مقابل 17.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود ارتفاع صافي الرحب إلى الأرباح من استبعاد استثمار (حصص شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%) غير متكرر.