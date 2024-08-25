شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «غاز» إلى 1.5 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) في النصف الأول من 2024 بنسبة 16.3% إلى 1.492 مليون ريال، مقابل 1.781 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام إلى انخفاض استهلاك العملاء من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي.