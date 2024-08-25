شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد يسجل 3465 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر ليسجل جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر مبيعا في مصر خلال هذا الشهر 3983 جنيها وسط توقعات بعودة صعود الذهب في البورصة العالمية مع فتح التداول مجددا.

الذهب في مصر:عيار 24 يسجل 3983 جنيها.

عيار 21 يسجل 3465 جنيها.

عيار 18 يسجل 2987 جنيها.

الجنيه الذهب 27880 جنيها.

الذهب يتجه إلي 3 آلاف دولار

توقع محللو «سيتي جروب» أن ترتفع معنويات المستثمرين في الذهب خلال الفترة من الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة، ووفقًا لرويترز، توقع المحللون ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول منتصف العام المقبل، على أن يصل متوسط السعر إلى 2550 دولار في الربع الرابع من هذا العام.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% حتى الآن منذ بداية 2024 بفضل التفاؤل بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بالإضافة إلى عمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية من قبل البنك الفيدرالي تعد إيجابية بشكل كبير على أسعار الذهب، كونها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه، لذلك مع إعلان خفض الفائدة في شهر سبتمبر المقبل سيكون هناك قفزات مستمرة في الذهب.