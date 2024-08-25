شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصنيع برج التقطير والمفاعل بمشروع تكرير البترول بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:27 ص

بدء نقل البرج والمفاعل اليوم الى السويس لتركيبهما

فى إطار توطين صناعة مكونات مشروعات تكرير البترول وزيادة المكون المحلى،انتهت شركة بتروجت ذراع قطاع البترول التنفيذى للمشروعات من تصنيع برج التقطير الفراغي العملاق بطول 60 متر وقطر 8 متر ووزن 500 طن ومفاعل إنتاج الكيروسين قطر 6 متر ووزن 530 طن، واللذان سيتم تركيبهما في مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد بالسويس داخل مصفاة تكرير ركة السويس لتصنيع البترول .





ويشار إلى أن هذه المكونات تدخل ضمن المعدات الإستاتيكية الحرجة والتى تم تصنيعها لأول مرة في مصر بورش التصنيع المحلى المركزية لشركة بتروجت في منطقة القطامية.

وتبدأ اليوم رحلة نقل البرج والمفاعل العملاقين في إتجاه السويس حيث ستقوم فرق عمل شركة بتروجت أعمال تركيبهما داخل المشروع الجديد.











