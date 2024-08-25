الاقتصاد

الانتهاء من تصنيع برج التقطير والمفاعل بمشروع تكرير البترول بالسويس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:27 ص
بدء نقل البرج والمفاعل اليوم الى السويس لتركيبهما        

فى إطار توطين صناعة مكونات مشروعات تكرير البترول وزيادة المكون المحلى،انتهت شركة بتروجت ذراع قطاع البترول التنفيذى للمشروعات من تصنيع برج التقطير الفراغي العملاق بطول 60 متر وقطر 8 متر ووزن 500 طن ومفاعل إنتاج الكيروسين قطر 6 متر ووزن 530 طن، واللذان سيتم تركيبهما في مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد بالسويس داخل مصفاة تكرير ركة السويس لتصنيع البترول .

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ويشار إلى أن هذه  المكونات تدخل ضمن المعدات الإستاتيكية الحرجة والتى تم تصنيعها لأول مرة في مصر بورش التصنيع المحلى المركزية  لشركة بتروجت في منطقة القطامية.

وتبدأ اليوم رحلة نقل البرج والمفاعل العملاقين في إتجاه السويس حيث ستقوم فرق عمل شركة بتروجت أعمال تركيبهما داخل المشروع الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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