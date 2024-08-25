شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء تفتتح الدورة التدريبية فى المجال الطب النووى للدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:00 ص

افتتحت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدورة التدريبية المتقدمة فى مجال الطب النووى والتشخيص العلاجى للاورام السرطانية، التى تنظمها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الدورة التدريبية المتقدمة فى مجال الطب النووى والتشخيص العلاجى للاورام السرطانية، يتم تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة 75 متدرب من 35 دولة أفريقية.

وأضاف الحاج خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية المتقدمة فى مجال الطب النووى والتشخيص العلاجى للاورام السرطانية، التى تنظمها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتعرف على التقنيات الحديثة فى استخدامات الطاقة الذرية فى علاج مرضى السرطان.

وأوضح الحاج، أن مصر لديها المؤهلات العلمية والقيادية لدعم البرنامج النووي المصرى السلمى ونقل الخبرات المصرية لجميع الدول الأفريقية للاستفادة منها.