شكرا لقرائتكم خبر عن مينا أشرف نائب رئيس مصنع مينراف للسوست بالعبور يشيد بدور مبادرة "ابدأ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس مينا أشرف فؤاد نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لمصانع "مينراف" للسوست بمدينة العبور فى محافظة القليوبية، إن المصنع ينتج مكونا مهما وهو «سوست» السيارات الربع نقل والنصف نقل والنقل الثقيل والشاحنات والاتوبيسات والسكك الحديدية، مضيفا أن والده من أقدم المصنعين لهذه الصناعة العامة في مصر.

وتابع "مينا" أنه مع زيادة الطلب تم تنفيذ توسعات خلال الفترة الماضية، ومن هنا لجأنا إلى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى ساعدتنا فى حل الكثير من المشكلات، ونحن نقدر عاليا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأدق التفاصيل وهو ما جعلنا نطمئن أن توسعاتنا تقام على أرض صلبة وبدعم من القيادة السياسة، لذا تمت إضافة أحدث خطوط الإنتاج الموجودة عالميا وهو خط إنتاج المعاملات الحرارية بالروبوت، حيث وصلنا إلى طاقة إنتاجية قصوى تقدر بأكثر من 30 ألف طن سنويا .

وكشف "مينا" في تصريحات سابقة أنه لا يوجد لدينا إحصائيات دقيقة للسوق المصرية، ولكن من خبرتنا أن السوق المصرية تتطلب من 15 إلى 20 ألف طن سنويا، ونتوقع فى نهاية عام 2024 أن يكون الانتاج 30 ألف طن من الطاقة الإنتاجية القصوى ليتم تصدير 10 آلاف طن للخارج .

وأضاف أيضا إننا على استعداد لتقديم أى دعم للقيام بتوسعات فى المجال، ولا يقتصر الإنتاج على السوست فقط، حيث يوجد لدينا بالفعل توسعات جديدة سنقوم بها، وهناك مصنع جديد يتم إنشاؤه لتصنيع قطع فى عفشة السيارات.



