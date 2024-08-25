شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يسجل ارتفاعا طفيفا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

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22 أغسطس

الجمعة والسبت

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية على أساس أسبوعي بنسبة طفيفة تقدر بنحو 0.3%.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 263.86 ريال، مقابل 263.08 ريال يوم الإثنين الماضي.ورصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية خلال أسبوع خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى اليوم 25 من الشهر ذاته.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يوم الإثنين الماضي في السعودية 300.66 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يوم الإثنين الماضي، 263.08 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 226.16 ريال، وسجل عيار 14، نحو 175.90 ريال، وعيار 12 نحو 150.77 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يوم الثلاثاء الماضي في السعودية 304.42 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يوم الثلاثاء الماضي 266.38 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار18 نحو 228.32 ريال، وعيار 114 نحو 177.58 ريال، وعيار 12 نحو 152.21 ريال.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يوم الأربعاء الماضي في السعودية 302.88 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يوم الأربعاء الماضي، 265.02 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 227.16 ريال، وعيار 14 نحو 176.68 ريال، وعيار 12 نحو 151.44 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يوم الخميس الماضي في السعودية 301.39 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يوم الخميس الماضي، 263.72 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 226.04 ريال، وعيار 14 نحو 175.81 ريال، وعيار 12 نحو 150.69 ريال.استقرت أسعار الذهب في السعودية يومي الجمعة والسبت عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس دون أي تغير يذكر.استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 301.54 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 276.42 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 263.86 ريال.واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم عند 226.16 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ف السعودية 175.90 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم 150.77 ريال.واستقر سعر أوقية الذهب عند 9378 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2111 ريالا، وسعر كيلو الذهب 301.545 ألف ريال.