شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء: الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ساهمت في تنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

قالت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع في جميع أنحاء العالم. فمن خلال تسخير قوة الذرة، تمكنت من دفع النمو الصناعي، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الزراعة والإنتاجية.

واضافت مشالى خلال الدورة التدريبية المتقدمة فى مجال الطب النووى والتشخيص العلاجى للاورام السرطانية، التى تنظمها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في مجال الرعاية الصحية، تُستخدم التكنولوجيا النووية في التشخيص والعلاج الطبي، بما في ذلك علاج السرطان، مما أدى إلى تحسين نتائج الصحة العامة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أدى استخدام الإشعاع في الزراعة إلى تطوير أصناف محسنة من المحاصيل، وطرق مكافحة الآفات، وتقنيات حفظ الأغذية، وبالتالي دعم الأمن الغذائي. وعلى هذا النحو، فإن التطبيق السلمي للطاقة الذرية يعزز النمو الاقتصادي، ويحسن نوعية الحياة، ويدعم التنمية المستدامة للمجتمعات.

وأشارت مشالى إلى أن هذا الحدث يمثل معلما هاما في جهودنا الجماعية للنهوض بالطب النووي في جميع أنحاء أفريقيا، وتعمل التطورات السريعة في الطب النووي والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية على إحداث تحول في رعاية مرضى السرطان، وتعزيز نتائج المرضى مع تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات التقليدية. ويمثل ذلك بكفاءة أحد أهم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لخدمة البشرية، والعمل على تعزيز تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، مما يمهد الطريق للتعاون المستقبلي، وأنا على ثقة أنه من خلال اختتام هذه الدورة، سيتم تمكين كل مشارك بالمهارات اللازمة لتنفيذ SPECT/CT في ممارساتهم، وبالتالي تحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء القارة.

الدورة التدريبية المتقدمة فى مجال الطب النووى



الدورة التدريبية المتقدمة فى مجال الطب النووى



الحضور



الحضور خلال الدورة



دورة الطاقة الذرية



الحضور



المشاركون فى الدورة



دورة الطاقة الذرية



الحضور



الحضور خلال الدورة



جانب من الحضور



الحضور



الوفود العربية



خلال الدورة



على هامش دورة الطاقة الذرية



جدورة الطاقة الذرية



جانب من الدورة



خلال الدورة التدريبية



