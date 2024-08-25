الاقتصاد

نائب وزير الكهرباء: الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ساهمت في تنمية المجتمع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان - تصوير خالد كامل

الأحد، 25 أغسطس 2024 12:20 م

قالت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع في جميع أنحاء العالم. فمن خلال تسخير قوة الذرة، تمكنت من دفع النمو الصناعي، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الزراعة والإنتاجية.

واضافت مشالى خلال الدورة التدريبية المتقدمة فى مجال الطب النووى والتشخيص العلاجى للاورام السرطانية، التى تنظمها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في مجال الرعاية الصحية، تُستخدم التكنولوجيا النووية في التشخيص والعلاج الطبي، بما في ذلك علاج السرطان، مما أدى إلى تحسين نتائج الصحة العامة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أدى استخدام الإشعاع في الزراعة إلى تطوير أصناف محسنة من المحاصيل، وطرق مكافحة الآفات، وتقنيات حفظ الأغذية، وبالتالي دعم الأمن الغذائي. وعلى هذا النحو، فإن التطبيق السلمي للطاقة الذرية يعزز النمو الاقتصادي، ويحسن نوعية الحياة، ويدعم التنمية المستدامة للمجتمعات.

وأشارت مشالى إلى أن هذا الحدث يمثل معلما هاما في جهودنا الجماعية للنهوض بالطب النووي في جميع أنحاء أفريقيا، وتعمل التطورات السريعة في الطب النووي والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية على إحداث تحول في رعاية مرضى السرطان، وتعزيز نتائج المرضى مع تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات التقليدية. ويمثل ذلك بكفاءة أحد أهم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لخدمة البشرية، والعمل   على تعزيز تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، مما يمهد الطريق للتعاون المستقبلي، وأنا على ثقة أنه من خلال اختتام هذه الدورة، سيتم تمكين كل مشارك بالمهارات اللازمة لتنفيذ SPECT/CT في ممارساتهم، وبالتالي تحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء القارة.

مؤتمر وزارة الكهرباء (1)

 الدورة التدريبية المتقدمة فى مجال الطب النووى

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (2)
 الدورة التدريبية المتقدمة فى مجال الطب النووى

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (3)
الحضور

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (4)
الحضور خلال الدورة

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (5)
دورة الطاقة الذرية

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (6)
الحضور

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (7)
المشاركون فى الدورة

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (8)
دورة الطاقة الذرية

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (9)
الحضور

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (10)
الحضور خلال الدورة

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (11)
جانب من الحضور

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (12)
الحضور

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (13)
الوفود العربية

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (14)
خلال الدورة

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (18)
على هامش دورة الطاقة الذرية

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (19)
جدورة الطاقة الذرية

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (20)
جانب من الدورة

 

مؤتمر وزارة الكهرباء (21)
خلال الدورة التدريبية


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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