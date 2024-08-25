شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري يقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط تراجع أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وحديد عز، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبنك كريدي اجريكول، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعة بصعود أسهم العبوات الطبية، والعربية لحليج الأقطان، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 30088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 36579 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13019 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 7026 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 10019 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2864 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 7349 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: ليسيكو مصر، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وتنمية للاستثمار العقاري، وجنوب الوادي للأسمنت، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية لحليج الأقطان، وفتنس برايم للأندية الصحية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ومصر بني سويف للأسمنت، والقاهرة للإسكان والتعمير، والعبوات الطبية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما عدد 55 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، واكت فاينانشال للاستشارات عدد 2.3 مليون سهم، 40 ألف سهم، 57.2 ألف سهم، 570 ألف سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 1.75 مليون سهم.

فما باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وابن سينا فارما، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 213 ألف سهم، 75 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 450 ألف سهم، 196.7 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية 1.1 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 6274 سهمًا، 5 آلاف سهم، على التوالي.



أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، بيع المساهم ميدفيرت مصر للاستثمار عدد 637 ألف سهم بسعر 12.712 جنيه بقيمة إجمالية 8.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.0008% إلى 8.736%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، مبيعات جديدة بلغت 65.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقارنة بمبيعات بلغت 19.6 مليار جنيه بنسبة نمو 233%، على أساس سنوي، وزادت صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 1.7 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 608 ملايين جنيه بنسبة نمو 180%، على أساس سنوي.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 908 ملايين جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقارنة بإيرادات بلغت 867.9 مليون جنيه بنسبة نمو 5%، على أساس سنوي، وزادت صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 667.4 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح 545.9 مليون جنيه بنسبة نمو 22%، على أساس سنوي.

فيما حققت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 4.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقارنة بإيرادات بلغت 5.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 10.01%، على أساس سنوي، وزادت صافي الخسائر بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 7.8 مليون جنيه مقارنة بصافي بخسائر 2.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 221.26%، على أساس سنوي.

في سياق متصل أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، عن موافقة مجلس الإدارة على تجزئة أسهم الشركة وذلك بتجزئة إلى السهم إلى 12 سهمًا لتصبح القيمة الاسمية للسهم 0.5 جنيه للسهم بدلًا من 6 جنيهات للسهم وبذلك تصبح عدد الأسهم 60 مليون سهم بدلًا من 5 ملايين سهم.

فيما أعلنت شركة أمان القابضة "أمان"- إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة بنسبة 76%- توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 100 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبارة عن عقدين أحدهما بقيمة 70 مليون جنيه من مشروع اتفاقية البنك الدولي "مشروع تحفيز ريادة العمال من أجل خلق فرص العمل"، والثاني بقيمة 30 مليون جنيه ضمن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "اتفاقية المساهمة في تمويل برنامج دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنشآت القطاع الخاص".