شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار حلاوة المولد فى مصر لعام 2024.. طرح أصناف متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار علب حلاوة المولد لعام 2024، وفق متوسط سعرى بين الشركات المنتجة فى مصر، ويتم إنتاج حلوى المولد في مصر بأشكال مختلفة وفي كافة محافظات الجمهورية.

وبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد ذات الحجم الصغير بين 275 إلي 950 جنيها حسب الوزن ويختلف السعر حسب البراند أو حسب الشركة المنتجة.

ويرتفع سعر علب حلاوة المولد في بعض الشركات ليبدأ من 1200 إلى 2600 جنيه حسب الوزن ونوع المنتج الموجود داخل كل عبوة، كما يوجد بعض الشركات تبيع محتويات كل عبوة بصورة منفردة.

وسجل متوسط سعر "طوفي"مشكل 25 إلي 50 جنيها، وبلغ سعر الكاجو الصوابع 220 إلي 280 جنيها، وبلغ سعر 2 قرص حمصية 50 جنيها، و6 قرص مشكل ميني 50 إلي 70 جنيها، وبندقية صغير 180 إلي 220 جنيها، جوز هند فسدق 75 إلي 90 جنيها.



