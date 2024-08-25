شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يستقر عند 27800 جنيه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم اليوم الأحد عند مستوى 27800 جنيه بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 27800 جنيه وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.