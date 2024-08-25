ارتفاع 2%.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية الأمريكي الخفيف ارتفعت أكثر من 2% للبرميل اليوم الأحد بعد تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أشارت إلى أن البنك المركزى يستعد لخفض أسعار الفائدة.

محمد يوسف

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