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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 2%.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغولالأحد، 25 أغسطس 2024 02:09 م
نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 25-8-2024.
وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية الأمريكي الخفيف ارتفعت أكثر من 2% للبرميل اليوم الأحد بعد تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أشارت إلى أن البنك المركزى يستعد لخفض أسعار الفائدة.
وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 79.02 دولار للبرميل.
كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.83دولار للبرميل .
وسجل خام أوبك 77.03 دولار للبرميل.
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