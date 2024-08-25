شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة أعضاء مبادرة "ابدأ" بمؤتمر الاستثمار الأول لمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة مهمة نحو تنمية الصناعة في أسوان، شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " في مؤتمر الاستثمار الأول لمحافظة أسوان لدعم الفرص الاستثمارية بالمحافظة وبالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة، وذلك بحضور ورعاية السيد اللواء أ.د/ إسماعيل محمد كمال. محافظ أسوان.

وجمع المؤتمر نخبة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال وبعض ممثلي الجاليات المصرية بالخارج مع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وجمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة بأسوان، وبحضور اللواء مهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون وبناء شراكات قوية لدعم الصناعة في أسوان والنوبة.



وقدم أعضاء مبادرة "ابدأ" عرضًا شاملاً للسادة المستثمرين عن خدمات المبادرة وأوجه الدعم التي تقدمها وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة الى الرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة.

هذا وسلط المؤتمر الضوء على المزايا التنافسية العديدة والفرص الاستثمارية الواعدة في محافظة أسوان، بما في ذلك توافر الوحدات والأراضي الصناعية، وقربها من مصادر الطاقة، وتوفر العمالة المدربة، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وبجانب ذلك الاستفادة من موقع المنطقة الصناعية " مجمع الجنينة والشباك بنصر النوبة"، والتي تتميز بقربها من الموانئ والمنافذ الحدودية.

والجدير بالذكر انه قد أبدى العديد من المستثمرين رغبتهم في حجز وحدات بالمجمع الصناعي وبداية العمل والتشغيل من مختلف الأنشطة الصناعية في أقرب وقت ممكن.







