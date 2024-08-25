شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.22% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع بنسبة 0.22% مدفوعًا بتراجع أسهم البنك التجاري الدولي-مصر، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية إيسترن كومباني، والسويدي إليكتريك، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.068 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 30073 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 36589 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 6979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9981 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2863 نقطة.