شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المعادن: توريد حصيلة تصدير الذهب فى 75 يومًا يدعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزي بزيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوما من تاريخ الشحن بدلاً من 30 يومًا، مشيرًا إلى أن هذا التطور سيعطى فرصة أكبر للشركات المصدرة لترويج الإنتاج من المشغولات الذهبية في الأسواق الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتجاه لتحفيز نشاط صادرات المشغولات الذهبية من شأنه الاسهام في زيادة تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل جديدة، ومواجهة أي ركود مستقبلي في مبيعات المشغولات الذهب في السوق المحلي.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة المعادن الثمينة، على زيادة مدة ورود تحصيل الذهب من 30 لـ 75 يومًا تناسب النشاط التصديري الحالي، وأن ورود حصائل العملة الأجنبية في هذه المدة من شأنه الإسهام في زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك.



وأكد ممدوح عبد الله، أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.