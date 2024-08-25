شكرا لقرائتكم خبر نحو مستقبل إعلاني متكامل ومتقدم، كوانتم السعودية وروتانا للإعلانات توقعان شراكة استراتيجية لتطوير قطاعي تقنية الإعلانات والبيانات وتعزيز استراتيجية القنوات المتعددة (Omnichannel) في المملكة. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في بيان مشترك اعلن كل من شركة روتانا للخدمات الاعلانية ، وكوانتم السعودية عن توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف قطاع البيانات والإعلانات في المملكة العربية السعودية وتحويل قنوات التسويق التقليدية الى قنوات وشاشات مؤتمتة تعتمد على البيانات.

قام بالتوقيع من طرف روتانا سعادة الدكتور وليد عرب هاشم رئيس مجلس ادارة روتانا للخدمات الاعلانية.

ومن طرف كوانتوم سعادة الاستاذ عمر ملائكة الرئيس التنفيذي.

تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق نقلة نوعية في كيفية تفاعل ووصول العلامات التجارية مع الشريحة المستهدفة في المملكة.

من خلال دمج القدرة الإعلامية الكبيرة لروتانا من خلال منصاتها الاعلامية المتعددة (تلفاز, راديو, منصات رقمية, شاشات رقمية لاعلانات الطرق والاعلانات الداخلية) مع خبرات كوانتم السعودية في تحليل البيانات وتقنيات الإعلان، سيتمكن الطرفان من توفير حلول إعلانية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودية المتطورة.



تهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تحويل قنوات التسويق التقليدية إلى قنوات مؤتمتة تعتمد على البيانات، مما يعزز الكفاءة والفعالية.

من خلال أتمتة عمليات التسويق استنادًا إلى رؤى البيانات في الوقت الحقيقي، يمكن للشركات تحسين حملاتها وتحقيق مستويات أعلى من التفاعل والتحويل.



علاوة على ذلك، ستحدث الشراكة ثورة في الإعلانات الخارجية من خلال دمج البيانات واستراتيجيات القنوات المتعددة في حملات اللوحات الإعلانية والشاشات الخارجية. سيتمكن المعلنون من تقديم محتوى ديناميكي ومستهدف للجماهير، مما يخلق تجربة إعلانية أكثر تفاعلية وتأثيرًا.

وأبدى الدكتور وليد عرب هاشم سعادته بهذه الشراكة قائلا " “شراكتنا مع كوانتم السعودية ستمكننا من تقديم تجارب إعلانية مبتكرة متكاملة وأكثر تأثيراً عبر جميع قنوات الاتصال.. نحن واثقون أن هذه الخطوة ستعزز من مكانتنا كرواد في مجال الإعلام .. معًا، سنستفيد من الإمكانات الكاملة لقدراتنا المشتركة لتحويل مشهد الإعلانات، وتقديم فرص نمو ونجاح لا مثيل لها لشركائنا باذن الله..



مؤكدا على دور روتانا في دعم صناعة القطاع الاعلاني في المملكة عن طريق الاستثمار في شراكات مع شركات سعودية يقودها سعوديون واعدون وبالأخص في مجال تطوير الاعلان الرقمي. "

هذا و ثمن سعادة المهندس رامي دمنهوري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي بشركة روتانا من الفرص الواعدة والمرجوة من هذه الشراكة لتطوير قطاع الاعلان في تطبيقات البيع بالتجزئة والاسهام في تحقيق نمو كبير لهذا القطاع في مختلف القطاعات التجارية (Food & Beverage, Hospitality, Transportation, Entertainment, Ticketing, Sports) وقال " اليوم لدينا فرصة لربط تجربة التسوق الرقمي والتسوق التقليدي في المتاجر لتقديم حلول مبتكرة تساعد المنتجات على الوصول الى مختلف الشرائح المستهدفة بكفاءات اعلى وعائد أعلى على الاستثمار.

كما اكد سعادة الاستاذ عمر ملائكة الرئيس التفيذي لكوانتوم على اهمية هذه الشراكة قائلا " “نحن متحمسون للشراكة مع روتانا التي ستحدث نقلة نوعية في تجربة العملاء من خلال تعزيز استراتيجيات القنوات المتعددة لتقديم حلول إعلانية مبتكرة تعتمد على البيانات. هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا ككوانتوم في تحسين تجربة الإعلان في السعودية.. القنوات المتعددة ليست مجرد كلمة متداولة؛ إنها نهج تحويلي يسمح للعلامات التجارية بالاتصال بجمهورها بطريقة أكثر جدوى وفعالية..ستتيح لنا شراكتنا مع روتانا تجاوز الحدود الممكنة في تقنية الإعلانات، وتقديم حلول مبتكرة لعملائنا."

عن روتانا للخدمات الإعلامية : تعد روتانا ميديا سيرفيسز (RMS) الذراع التجاري لمجموعة روتانا، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الإعلامية التي تلبي احتياجات المعلنين المتطورة. باعتبارها واحدة من أكبر الشركات الإعلامية في العالم العربي، يمتد تأثير روتانا عبر التلفزيون والراديو والموسيقى والمحتوى الرقميوالاعلانات الخارجية.

تستفيد RMS من شبكة روتانا الإعلامية الواسعة لتقديم حلول إعلانية لا مثيل لها تتسم بالابتكار والفعالية. من خلال دمج أحدث التقنيات والحفاظ على فهم عميق لديناميكيات السوق الإقليمية، تواصل RMS تحديد معايير التميز في مجال الإعلام والإعلان.