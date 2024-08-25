شكرا لقرائتكم خبر عن «سابتكو» توقع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في تبوك والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 83.9 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%)

وأضافت أن مدة العقد 5- سنوات، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثاني من عام 2025م. الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة تبوك مع أمانة منطقة تبوك.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 83.9 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%)وأضافت أن مدة العقد 5- سنوات، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثاني من عام 2025م.