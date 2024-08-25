شكرا لقرائتكم خبر عن «التعمير» توقع اتفاقية مع «الرياض القابضة» لتأسيس كيان موحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الرياض للتعمير اتفاقية مع شركة الرياض القابضة لتأسيس كيان يمتلك الأصول ويلعب دور المطور والمشغل الرئيسي لأسواق منطقة قصر الحكم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بالإشارة إلى موافقة الجمعية العامة للشركة، والتي عقدت يوم الخميس بتاريخ 15-08-2024م، على الأعمال والعقود بين شركة الرياض للتعمير وشركة الرياض القابضة، والتي للأطراف أدناه مصلحة غير مباشرة فيها:
-سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ورئيس مجلس مديري الرياض القابضة.
-فهد بن عبدالله القاسم، بصفته عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الرياض القابضة.
-عبدالله بن محمد الباحوث، بصفته عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير (ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) والتي لها ملكية في شركة الرياض القابضة.
حول تأسيس شركة مساهمة مبسطة بين كل من شركة الرياض للتعمير وشركة الرياض القابضة لتطوير منطقة الديرة، بحيث تكون حصة شركة الرياض للتعمير 46.34% في الكيان الجديد وذلك من خلال المساهمة العينية بمركز التعمير التجاري للجملة.
وتأتي هذه الاتفاقية وفقاً لاستراتيجية الشركة وتوجهها لعقد شراكات داعمة تمكنها من تحقيق الاستدامة المالية ورفع الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات. كما تستهدف الاتفاقية استحداث فرص استثمارية تسهم في تحسين العائد على محفظة الأصول والدخول في شراكات نوعية تسهم في تعظيم العائد الكلي للمساهمين، ويسمح بالتركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة العقارات.
وأفادت بأن قيمة أصول الشركة المراد تأسيسها 1,521,815,000 ريال.
وتسعى هذه الشراكة إلى تأسيس كيان يمتلك الأصول ويلعب دور المطور والمشغل الرئيسي لأسواق منطقة قصر الحكم، من خلال الاستفادة من تجربة الشركتين في إقامة وإدارة المشاريع العقارية التجارية والخدمية وتطويرها.
وتقع هذه الأصول على الأراضي المملوكة للشركتين وسط مدينة الرياض والتي تشمل أسواق التعمير ومركز المعيقلية وأسواق الديرة.
وتبلغ المساهمة العينية لشركة الرياض للتعمير بمركز التعمير التجاري للجملة تمثل ما نسبته 46.34%من الشراكة، كما تقدر مساهمة شركة الرياض القابضة بمركز المعيقلية التجاري وسوق الديرة بـ 53.66%من الشراكة.
وسيتضح الأثر المالي لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بالإشارة إلى موافقة الجمعية العامة للشركة، والتي عقدت يوم الخميس بتاريخ 15-08-2024م، على الأعمال والعقود بين شركة الرياض للتعمير وشركة الرياض القابضة، والتي للأطراف أدناه مصلحة غير مباشرة فيها:
-سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ورئيس مجلس مديري الرياض القابضة.
-فهد بن عبدالله القاسم، بصفته عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الرياض القابضة.
-عبدالله بن محمد الباحوث، بصفته عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير (ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) والتي لها ملكية في شركة الرياض القابضة.
حول تأسيس شركة مساهمة مبسطة بين كل من شركة الرياض للتعمير وشركة الرياض القابضة لتطوير منطقة الديرة، بحيث تكون حصة شركة الرياض للتعمير 46.34% في الكيان الجديد وذلك من خلال المساهمة العينية بمركز التعمير التجاري للجملة.
وتأتي هذه الاتفاقية وفقاً لاستراتيجية الشركة وتوجهها لعقد شراكات داعمة تمكنها من تحقيق الاستدامة المالية ورفع الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات. كما تستهدف الاتفاقية استحداث فرص استثمارية تسهم في تحسين العائد على محفظة الأصول والدخول في شراكات نوعية تسهم في تعظيم العائد الكلي للمساهمين، ويسمح بالتركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة العقارات.
وأفادت بأن قيمة أصول الشركة المراد تأسيسها 1,521,815,000 ريال.
وتسعى هذه الشراكة إلى تأسيس كيان يمتلك الأصول ويلعب دور المطور والمشغل الرئيسي لأسواق منطقة قصر الحكم، من خلال الاستفادة من تجربة الشركتين في إقامة وإدارة المشاريع العقارية التجارية والخدمية وتطويرها.
وتقع هذه الأصول على الأراضي المملوكة للشركتين وسط مدينة الرياض والتي تشمل أسواق التعمير ومركز المعيقلية وأسواق الديرة.
وتبلغ المساهمة العينية لشركة الرياض للتعمير بمركز التعمير التجاري للجملة تمثل ما نسبته 46.34%من الشراكة، كما تقدر مساهمة شركة الرياض القابضة بمركز المعيقلية التجاري وسوق الديرة بـ 53.66%من الشراكة.
وسيتضح الأثر المالي لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة.