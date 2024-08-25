شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "المنسوجات" بنسبة 5.6% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.6%، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 2.3%، 2.1%، على التوالي، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.2%، على التوالي.

فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن، ونزل قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، بينما استقر قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، قد هبط خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع بنسبة 0.22% مدفوعًا بتراجع أسهم البنك التجاري الدولي-مصر، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية إيسترن كومباني، والسويدي إليكتريك، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.068 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 132 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.37%، والعرب على 5.44%، واستحوذت المؤسسات على 19.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 21.7 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 50.7 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 92.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 30073 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 36589 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 6979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9981 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2863 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7346 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1763 نقطة.