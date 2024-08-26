شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للغزل والنسيج" تبدأ خطة تصنيع قطع غيار المصانع محليا بدل الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار خفض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة وتوطينها؛ لخفض الطلب على العملة الصعبة ، شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بوتوكولي تعاون بين الهيئة وكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام.

يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة، وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج طبقا لأحدث معايير الجودة.

وحول مدى الاستفادة من توقيع البروتوكول بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، كشف المهندس أحمد حسن، رئيس شركة الحرير الصناعي ، انه سبق توقيع البروتوكول زيارات عمل، تم التعرف خلالها على احتياجات مصانع الحرير الصناعى وقطع الغيار المطلوبة، والتي كنا نستوردها من الخارج لتوفيرها محليا، وبالفعل تم توفير قطع الغيار وشراء ماكينات لتصنيع قطع الغيار اللازمة ، لافتا أن الهيئة لديها إمكانيات جبارة يمكنها مساعدة الشركات بقوة، وبالتالي الاستغناء عن الشراء من الخارج .



أضاف انه يممكن توفير قطع الغيار ليس فقط للقطاع العام، ولكن للقطاع الخاص وتوفير الفاتورة الاستيرادية، موضحا انه سيتم توفير الكثير عن شركتنا وأيضا 11 مصنعا من القطاع الخاص تعمل في مصر، وبالتالي توفير ملايين الدولارات ، موضحا انه بجانب ذلك وتوقيع البروتوكول مع الهيئة لمساعدة الشركات وتطويرها سيتم تطوير العنصر البشرى وتم الاتفاق على تدريب العاملين لديهم في مصانع الإلكترونيات، وسيتم تغيير سيستم خط كامل لأن السيستم الحالي من 2004 وهناك تحديثات سيتم تطبيقها، وسنضع سيستم جديد بالتنسيق معهم، خاصة أن الماكينات الحديثة ستكون قطع الغيار متوفرة بشكل كبير .

أشاد بدور الدكتور أحمد شاكر رئيس القابضة للقطن والغزل؛ لتطوير قطاع الغزل والنسيج ومتابعة عملية التطوير بدعم كبير من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام.



من جانبه أشار المهندس أحمد بدر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بتوقيع البروتوكول وانعكاسه على الشركة وتوفير قطع الغيار محليا سواء قطع غيار الماكينات او الكروت الالكترونية بحيث يتم إصلاحها في الهيئة.

أشار انه تم بالفعل التعاقد على شراء ماكينة تنظيف آلي من الهيئة وسيتم التعاقد على شراء 4 ماكينات لمصنع غزل 1، بدل الاستيراد مما يساهم في توفير العملة الصعبة وهو توجه ممتاز من وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي والدكتور احمد شاكر رئيس القابضة .