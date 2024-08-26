شكرا لقرائتكم خبر عن 496 مليار جنيه حجم استثمارات الجهاز الحكومى خلال خطة 2024/ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الحكومة زيادة حجم الاستثمار الخاص ليبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكليّة حوالى 37.3% ومستهدف 49% العام القادم استثمار خاص..

ومن المستهدف أن تصل حجت الاستثمارات العامة تريليون جنيه خلال خطة العام المالى 24/2925 ، حيث تم وضع سقف للاستثمارات العامة ليشمل كل مؤسسات الدولة وذلك بهدف احتواء التضخم، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومى 496 مليار، والهيئات العامة والاقتصادية 333 مليار، وشركات قطاع الأعمال العام 60 مليار والاستثمارات المركزية 111 مليارا.

وحول هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالى 2025/24،استثمارات الجهاز الحكومى تشمل 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، أن أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية موجهه للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أنه لأول مرة تزيد الاستثمارات الموجهه للتنمية البشرية للصحة والتعليم والشباب والثقافة حيث تصل إجمالى الاستثمارات الموجهه لها 53% من إجمالى الاستثمارات، وبلغت الاستثمارات الموجهة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى 25.4%