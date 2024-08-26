شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر.. ثبات أسعار الفراخ عند 75 جنيهًا للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

تواصل بورصة الدواجن فى مصر اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024 استقرارها منذ بداية الأسبوع ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويبلغ سعر الفراخ الساسو 86 جنيهًا، ويصل السعر النهائى للمستهلكين من الفراخ البيضاء 75 إلى 85 جنيها للكيلو تقريباً.

وفى سياق متصل سجل سعر البيض فى الأسواق ارتفاع عند 162 جنيها للبيض الأبيض و164 جنيها للبيض البلدى و164 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وشهدت أسعار الفراخ البيضاء فى المزرعة شهدت تغيرات كبيرة واتجه السعر للصعود إلى مستوى 75 جنيها للجرام قبل أن ينخفض إلى 65 جنيها ويستقر عند هذا المستوى حتى تعاملات اليوم.