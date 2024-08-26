شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الانتهاء من تركيب 270 ألف عداد ذكى لكبار المشتركين نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد طرح مناقصة جديدة لتركيب 270 الف عداد ذكى لقطاع كبار المشتركين الصناعى والتجارى، كاشفا أن دقة المحاسبة لهذه القطاعات سيكون لها أثر كبير على نسب الفقد بالشبكة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

وأوضحت مشالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تركيب الـ 270 ألف عداد ذكى لقطاع كبار المشتركين نهاية العام الحالي، موضحة أن الاعتماد على العداد الذكى من خلال تركيب شريحة بكل عداد يمكن من خلالها لموظف مركز التحكم مراقبة الاستهلاك على مدار الساعة لحظة بلحظة، علاوة على أن هذه النوعية من العدادات يصعب التلاعب فيها لأنها متصلة بالشبكة الكهربائية آليا.

و أشارت مشالى إلى أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية من خلال تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى وبالاخص كبار المشتركين، علاوة على العمل على رفع نسب التحصيل الشهرى والمتأخرات التى تراكمت ببعض شركات التوزيع.

و قالت مشالى، أنه سيتم وضع خطة لمتابعة استهلاكات قطاع كبار المشتركين خلال الفترة القليلة المقبلة لحين الانتهاء من تركيب 270 ألف عداد ذكى.