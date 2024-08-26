شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة: إتاحة فرص صناعية متميزة بمنطقة وادى السريرية بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنه بناء على الطلب الذي تقدم به اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إلي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا.

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية عن إتاحة فرص صناعية متميزة بالمنطقة لكل من يرغب في تخصيص مصانع في مجالات كربونات الكالسيوم ومواد البناء والرخام والجرانيت ومصانع الطوب الرملي وذلك للاستفادة من توافر المواد المحجرية مثل ( الرمال الحجر الجيري - الزلط - الالباستر )، حيث يعتبر الحجر الجيري من أعلي الخامات جودة علي مستوي العالم، بالإضافة إلي الاستفادة من موقع المنطقة المتميز الذي يقع في المسافة المتوسطة لطريق الشيخ فضل راس غارب - منطقة خشم الرقبة التي تحتوي علي أكثر من 400 محجر لإنتاج الرخام واشباه الرخام كما تبعد تلك المنطقة عن المناطق الزراعية الحالية بمسافة 12 كيلو متر.

وتؤكد الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيانها أنه علي المستثمرين الراغبين في الحصول علي مصانع بالمنطقة التوجه بطلباتهم إلي الفرع الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس أو اي فرع للهيئة بمحافظة المنيا على أن يتم دفع قيمة جدية الحجز بما يعادل 10% من قيمة سعر الأرض.

الفريق كامل الوزير ومحافظ المنيا

الفريق كامل الوزير واللواء عماد كدواني



