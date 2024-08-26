شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تكثيف التوعية الضريبية لكافة فئات المجتمع الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم و تكثيف التوعية الضريبية، تعمل المصلحة على تقديم أنماط متعددة ومتنوعة للتوعية الضريبية، بالتزامن مع ما تشهده مصلحة الضرائب من ميكنة وتطوير للأنظمة الضريبية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة ندوات توعية مجانية (أونلاين) تهدف إلى تزويد المؤسسات والأفراد بالمستجدات والمعلومات اللازمة حول العديد من الموضوعات الضريبية والتى تنقسم لشقين الأول تقنى مثل كيفية التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير حتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها، والثانى إجرائى مثل التطبيق العملى للمادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، والضرائب الدولية، والمعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة، وحقوق وإلتزامات الممولين فى ظل قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،وكذلك المعالجة الضريبية لصناع المحتوى(البلوجرز)، موضحة أنه يتم تغيير الموضوعات بشكل دورى وذلك وفقا للمستجدات الضريبية ومن ناحية أخرى وفقا للرصد المستمر لأسئلة المتابعين على كافة منصات التواصل الإجتماعى الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية .

وأوضحت"رشا عبدالعال" أن الندوات التي تنظمها المصلحة مجانية و تقدم بمعدل ثلاث مرات يوميا على مدار الاسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت وتبدأ فى الساعة الخامسة مساء وتنتهى فى العاشرة مساء ويتم الإعلان عن موضوعاتها ومواعيدها على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على الفيسبوك https://www.facebook.com/tax.egypt، وكذلك على الموقع الإلكترونى للمصلحة https://www.eta.gov.eg/ ، لافتة إلى أن المصلحة لا تكتفى بذلك لتحقيق الوعي الضريبي للممول ولكن تقوم كذلك بتقديم برنامج اسبوعيا كل يوم اربعاء فى تمام الخامسة مساء،ويحمل اسم (مسئول ع الهوا) وهو عباره عن بث مباشرعلى صفحة مصلحة الضرائب المصرية على الفيسبوك وكل حلقة تتناول موضوع محدد، ويقدمها متخصص في الشأن الضريبي، حيث يتلقى أسئلة المتابعين من خلال التعليقات ومن ثم الإجابة عليها بشكل عملى ومباشر، ويتم الإعلان عن موضوع الحلقة على مدار ثلاثة أيام قبل موعد بثها .

وأشارت إلى أن المصلحة تقوم بعمل تحديث مستمر للموقع الإلكترونى لها، وويتم إمداده بكافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية والقوانين والتشريعات فور صدورها، وذلك لتيسير سٌبل التصفح الإلكترونى والحصول على المعلومات والخدمات المقدمة من المصلحة.

وأكدت أن ما يبذل من جهود لتقديم التوعية الضريبية والدعم الفني للممولين ما هو إلا إنعكاس لحرص المصلحة على توفير بيئة ضريبية أكثر شفافية وعدالة، وتحقيق التواصل الفعّال مع الممولين ،كما يأتي هذا التوجه تماشياً مع رؤية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي وتقديم الدعم المستمر للممولين.