شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى" مستشارا لغرفة المنشآت السياحية ولجنة الطيران والمؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى رئيس الغرفة، على تعيين عادل المصرى رئيس الغرفة السابق مستشاراً للغرفة، وللجنة الطيران والمعارض والمؤتمرات.

وأكد المجلس أن اختيار المصرى لهذه المهمة قد جاء لما يتمتع به من خبرات متعددة وفريدة ومتراكمة وضخمة أكتسبها على مدار أكثر من 50 عاماً في العمل في مجالات وقطاعات السياحة المختلفة خاصة المطاعم والمنشآت والضيافة السياحية.

ووجه المجلس التحية والتقدير والشكر لعادل المصرى لقبوله هذه المهة، والتي تأتى تأكيداً لدوره في دعمه للمنشأت والمطاعم السياحية، ونقل خبراته لمجلس الإدارة العديد من الملفات المهمة التي تستوجب استلهام خبراته للمشاركة في حلول العديد من المشاكل، ومواجهة العديد من التحديات، فضلاً عن مواصلة تقديم رؤيته الصائبة في جميع الموضوعات التي يتم مناقشتها من أجل صالح الأعضاء والنشاط السياحى.