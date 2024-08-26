شكرا لقرائتكم خبر عن ڤاليو تعلن إتمام الإصدار الحادى عشر لسندات توريق بقيمة 1,091 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تعد تلك الصفقة هي الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه وذلك بعد إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 1,2 مليار جنيه خلال يونيو الماضي.

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الحادي عشر لسندات توريق بقيمة 1,091 مليون جنيه، وهو أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:

• تبلغ قيمة الشريحة (A) 676.98 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.

• تبلغ قيمة الشريحة (B) 414,92 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.

وفي هذا السياق صرح شكري بدير الرئيس المالي بشركة ڤاليو أن إتمام الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليون جنيه يعد بمثابة أبرز إنجازات ڤاليو التي ستساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وترسيخ التزامها بتقديم باقة من الحلول المالية الابتكارية وسهلة الاستخدام لعملائها في أنحاء المنطقة. وأكد بدير على التزام الشركة بمواصلة تعزيز قدرتها لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور وذلك سعيًا لترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها من كبرى منصات تكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة.

جدير بالذكر أن ڤاليو نجحت إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية في السوق المصري وذلك عبر تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE»، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المالية للعملاء. وإلى جانب هذه الخدمات، تواصل ڤاليو تقديم باقة من الحلول الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير، ومن بينها برنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة. كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو بالتعاون مع شركة فيزا والتي ساهمت في التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة كما ستتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر وبأعلى مستويات المرونة.

ومن جانبها أضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن نجاح إتمام الإصدار الحادي عشر من برنامج سندات التوريق الجديد هو بمثابة شهادة على قوة أطر التكامل والتعاون بين الشركات التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة، ولا سيما الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤاليو، التي تواصل الالتزام بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار. وأعربت حمدي عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بدعم المبادرات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص ذات مردود إيجابي بالمجتمعات المحيطة، مؤكدة على مواصلة تعزيز أطر التعاون مع شركة ڤاليو لقيادة وتطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية الأوحد للإصدار. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

