شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سابتكو» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.