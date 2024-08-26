شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سابتكو» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت أمس.
وبحسب بيانات الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/ يناير/ 2025م ومدتها 4 سنوات تنتهي بتاريخ 31/ ديسمبر/ 2028م.
والأعضاء هم: م. خالد الحقيل، بكر المهنا، وليد الحبيب، ياسر الداود، د. سعود النمر، فادي البحيران، عادل الشدي.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديلات لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديلات لائحة لجنة المراجعة.
وبحسب بيانات الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/ يناير/ 2025م ومدتها 4 سنوات تنتهي بتاريخ 31/ ديسمبر/ 2028م.
والأعضاء هم: م. خالد الحقيل، بكر المهنا، وليد الحبيب، ياسر الداود، د. سعود النمر، فادي البحيران، عادل الشدي.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديلات لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديلات لائحة لجنة المراجعة.