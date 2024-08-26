شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «صافولا» على أساس سعر 26.95 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة صافولا أمس الأحد على زيادة رأس مال المجموعة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.
وبحسب بيانات تداول السعودية، تحتسب نسبة تذبذب سهم المجموعة ليوم الإثنين 1446/02/22 هـ الموافق 2024/08/26م على أساس سعر 26.95 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لمجموعة صافولا في محافظ المساهمين يوم الأربعاء بتاريخ 1446/02/24هـ الموافق 2024/08/28م
وأعلنت مجموعة صافولا نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (35) المنعقد – عن بُعد – من خلال وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأحد.
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة بأغلبية الأصوات على بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
- سبب زيادة راس المال: لتمكين الشركة من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية من خلال سداد ديونها وتمكينها بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولوية من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين من خلال تخفيض رأس مال الشركة في ضوء الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية.
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 600 مليون سهم عادي.
- تاريخ الأحقية: ستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية رقم (35) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- المبلغ الإجمالي للطرح هو: 6 مليارات ريال.
- رأس المال قبل الزيادة:5.339.806.840 ريال
- رأس المال بعد الزيادة:11.339.806.840 ريال
- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة:533.980.684 سهم عادي.
- عدد أسهم الشركة بعد الزيادة:1.133.980.684 سهم عادي
- نسبة التغير في رأس المال:112.36%
- عدد الأسهم المطروحة عن طريق حقوق الأولوية: 600 مليون سهم عادي بمعدل (1.1236) سهم لكل (1) سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.
وشملت النتائج:
- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال حسب نص المادة المعدل الذي تم إرفاقه مع دعوة الجمعية والذي يعكس رأس المال الجديد بعد الزيادة.
- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بــالاكتتاب في الأسهم حسب نص المادة المعدل الذي تم إرفاقه مع دعوة الجمعية والذي يعكس عدد أسهم المجموعة بعد الزيادة.
وبحسب بيانات تداول السعودية، تحتسب نسبة تذبذب سهم المجموعة ليوم الإثنين 1446/02/22 هـ الموافق 2024/08/26م على أساس سعر 26.95 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لمجموعة صافولا في محافظ المساهمين يوم الأربعاء بتاريخ 1446/02/24هـ الموافق 2024/08/28م
وأعلنت مجموعة صافولا نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (35) المنعقد – عن بُعد – من خلال وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأحد.
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة بأغلبية الأصوات على بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
- سبب زيادة راس المال: لتمكين الشركة من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية من خلال سداد ديونها وتمكينها بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولوية من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا المستحقين من خلال تخفيض رأس مال الشركة في ضوء الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية.
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 600 مليون سهم عادي.
- تاريخ الأحقية: ستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية رقم (35) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- المبلغ الإجمالي للطرح هو: 6 مليارات ريال.
- رأس المال قبل الزيادة:5.339.806.840 ريال
- رأس المال بعد الزيادة:11.339.806.840 ريال
- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة:533.980.684 سهم عادي.
- عدد أسهم الشركة بعد الزيادة:1.133.980.684 سهم عادي
- نسبة التغير في رأس المال:112.36%
- عدد الأسهم المطروحة عن طريق حقوق الأولوية: 600 مليون سهم عادي بمعدل (1.1236) سهم لكل (1) سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.
وشملت النتائج:
- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال حسب نص المادة المعدل الذي تم إرفاقه مع دعوة الجمعية والذي يعكس رأس المال الجديد بعد الزيادة.
- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بــالاكتتاب في الأسهم حسب نص المادة المعدل الذي تم إرفاقه مع دعوة الجمعية والذي يعكس عدد أسهم المجموعة بعد الزيادة.