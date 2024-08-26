شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «صافولا» على أساس سعر 26.95 ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.