شكرا لقرائتكم خبر عن «نفط الشرق» توقع عقدا لتوريد زيوت إلى إثيوبيا بـ12 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، أمس، عقدا مع مؤسسة عبدالعزيز علي للاستيراد والتصدير.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن توريد بضاعة زيوت محركات لدولة إثيوبيا بمبلغ 3.2 مليون دولار بما يعادل 12 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد سنة ميلادية، فيميا سيكون لهذا العقد تأثير ايجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م وعام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن توريد بضاعة زيوت محركات لدولة إثيوبيا بمبلغ 3.2 مليون دولار بما يعادل 12 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد سنة ميلادية، فيميا سيكون لهذا العقد تأثير ايجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م وعام 2025م.