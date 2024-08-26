الاقتصاد

«نفط الشرق» توقع عقدا لتوريد زيوت إلى إثيوبيا بـ12 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، أمس، عقدا مع مؤسسة عبدالعزيز علي للاستيراد والتصدير.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن العقد يتضمن توريد بضاعة زيوت محركات لدولة إثيوبيا بمبلغ 3.2 مليون دولار بما يعادل 12 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد سنة ميلادية، فيميا سيكون لهذا العقد تأثير ايجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م وعام 2025م.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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