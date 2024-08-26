شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي» تتحول إلى الخسارة في النصف الأول من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وجاء ذلك نظراً لبداية المشاريع التي تم الإعلان عنها في النصف الأول من عام 2024 وبذلك زيادة الإنفاق على تنفيذ المشاريع والعمل على زيادة الطاقة التشغيلية لسرعة التنفيذ لتقديم أفضل جودة للأعمال المقدمة لعملاء الشركة. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة رواسي البناء للاستثمار إلى الخسارة في النصف الأول من 2024 مسجلة صافي خسارة قدرها 7.5 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 15.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي.وجاء ذلك نظراً لبداية المشاريع التي تم الإعلان عنها في النصف الأول من عام 2024 وبذلك زيادة الإنفاق على تنفيذ المشاريع والعمل على زيادة الطاقة التشغيلية لسرعة التنفيذ لتقديم أفضل جودة للأعمال المقدمة لعملاء الشركة.