شكرا لقرائتكم خبر عن «الحاسوب»: تمديد مذكرة تفاهم مع مجموعة الخريف إلى نهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وكانت المذكرة لغرض الاستحواذ الكلي على شركتها التابعة شركة الخريف لحلول الطباعة وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالكها شركة مجموعة الخريف. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحاسوب للتجارة تمديد مذكرة التفاهم مع شركة مجموعة الخريف لمدة إضافية حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، فإن الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة في 24 ديسمبر الماضي، مع شركة مجموعة الخريف.وكانت المذكرة لغرض الاستحواذ الكلي على شركتها التابعة شركة الخريف لحلول الطباعة وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالكها شركة مجموعة الخريف.