شكرا لقرائتكم خبر عن «الحاسوب»: تمديد مذكرة تفاهم مع مجموعة الخريف إلى نهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحاسوب للتجارة تمديد مذكرة التفاهم مع شركة مجموعة الخريف لمدة إضافية حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة في 24 ديسمبر الماضي، مع شركة مجموعة الخريف.
وكانت المذكرة لغرض الاستحواذ الكلي على شركتها التابعة شركة الخريف لحلول الطباعة وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالكها شركة مجموعة الخريف.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة في 24 ديسمبر الماضي، مع شركة مجموعة الخريف.
وكانت المذكرة لغرض الاستحواذ الكلي على شركتها التابعة شركة الخريف لحلول الطباعة وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالكها شركة مجموعة الخريف.