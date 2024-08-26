شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقول» تتحول للربحية بـ1.2 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة أبناء محمد حسن الناقول إلى الربحية في النصف الأول من 2024، مسجلة صافي ربح قدره 1.2 مليون ريال، مقابل خسائر بـ625 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بسبب ارتفاع الإيرادات.