الاقتصاد

«الناقول» تتحول للربحية بـ1.2 مليون ريال في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة أبناء محمد حسن الناقول إلى الربحية في النصف الأول من 2024، مسجلة صافي ربح قدره 1.2 مليون ريال، مقابل خسائر بـ625 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بسبب ارتفاع الإيرادات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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