شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة «هرفي للأغذية» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية