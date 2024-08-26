الاقتصاد

استقالة عضو مجلس إدارة «هرفي للأغذية»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة «هرفي للأغذية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالله الشهرى ( عضو غير تنفيذى) من منصبه.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن عضو مجلس الإدارة تقدم باستقالته اعتباراً من تاريخ 21 /2 /1446 هـ الموافق 2024/8/25 م.
وأضافت أن سبب استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالله الشهري، نظرا لظروفه الخاصة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا