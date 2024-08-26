شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة «هرفي للأغذية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالله الشهرى ( عضو غير تنفيذى) من منصبه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عضو مجلس الإدارة تقدم باستقالته اعتباراً من تاريخ 21 /2 /1446 هـ الموافق 2024/8/25 م.
وأضافت أن سبب استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالله الشهري، نظرا لظروفه الخاصة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عضو مجلس الإدارة تقدم باستقالته اعتباراً من تاريخ 21 /2 /1446 هـ الموافق 2024/8/25 م.
وأضافت أن سبب استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالله الشهري، نظرا لظروفه الخاصة.