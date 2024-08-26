شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: ترسية منافسة لـ48 مستشفى بالمنطقة الوسطى بـ86 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية ترسية منافسة تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لـ 48 مستشفى بالمنطقة الوسطى، مع وزارة الصحة الديوان العام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 85.9 مليون ريال، متوقعة أن يكون تاريخ توقيع العقد 26 أكتوبر المقبل.
وأضافت أن المشروع يشمل: صيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وبرامجها التشغيلية والبرامج التطبيقية وقواعد البيانات والخوادم، وما يتبع لها من شبكات المعلومات والشبكات اللاسلكية.
وأفادت بأن المشروع يتضمن: أجهزة أمن المعلومات والاتصالات وغرف الحاسب الآلي ومراكز البيانات، ومولدات الطاقة ومزودات الكهرباء الرئيسية والفرعية.
ونوهت بالقيام بما يلزم من أعمال الصيانة والتشغيل والتركيب والنقل والتجديد والدعم لجميع أجهزة الشبكة والشبكة اللاسلكية وأجهزة أمن المعلومات والسيرفرات ووحدات التخزين وغيرها بما يكفل صلاحيتها لأعمال وزارة الصحة وملحقاتها والتشغيل والاستعمال لمدة 24 ساعة يومياً.
وذكرت بأن مدة المشروع خمس سنوات، متوقعة أن يكون الأثر المالي إيجابي للأعوام 2024، 2025، 2026، 2027، 2028 و2029.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 85.9 مليون ريال، متوقعة أن يكون تاريخ توقيع العقد 26 أكتوبر المقبل.
وأضافت أن المشروع يشمل: صيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وبرامجها التشغيلية والبرامج التطبيقية وقواعد البيانات والخوادم، وما يتبع لها من شبكات المعلومات والشبكات اللاسلكية.
وأفادت بأن المشروع يتضمن: أجهزة أمن المعلومات والاتصالات وغرف الحاسب الآلي ومراكز البيانات، ومولدات الطاقة ومزودات الكهرباء الرئيسية والفرعية.
ونوهت بالقيام بما يلزم من أعمال الصيانة والتشغيل والتركيب والنقل والتجديد والدعم لجميع أجهزة الشبكة والشبكة اللاسلكية وأجهزة أمن المعلومات والسيرفرات ووحدات التخزين وغيرها بما يكفل صلاحيتها لأعمال وزارة الصحة وملحقاتها والتشغيل والاستعمال لمدة 24 ساعة يومياً.
وذكرت بأن مدة المشروع خمس سنوات، متوقعة أن يكون الأثر المالي إيجابي للأعوام 2024، 2025، 2026، 2027، 2028 و2029.