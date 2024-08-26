شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسائل الصناعية» توصي بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأ{باح 250 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.05 ريال، بينم تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وبعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيلعن لاحقا.

وأفادت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقًا. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 12.5 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأ{باح 250 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.05 ريال، بينم تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وبعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيلعن لاحقا.وأفادت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقًا.