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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 263.86 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 276.42 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 226.16 ريال.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم عند 150.77 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم، 2111 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 301.545 ألف ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام عيار الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 301.54 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 276.42 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 263.86 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 226.16 ريال.
سعر جرام الذهب اليوم في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 175.90 ريال.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم عند 150.77 ريال.
سعر الذهب في السعودية اليوموسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية 9378 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم، 2111 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 301.545 ألف ريال.