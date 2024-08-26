الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 263.86 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 263.86 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام عيار الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 301.54 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 276.42 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 263.86 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 226.16 ريال.

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 175.90 ريال.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم عند 150.77 ريال.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية 9378 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم، 2111 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 301.545 ألف ريال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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