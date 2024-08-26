شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 263.86 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس.سجل سعر جرام عيار الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 301.54 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 276.42 ريال.واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند 263.86 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 226.16 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 175.90 ريال.واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم عند 150.77 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية 9378 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم، 2111 ريالا.وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 301.545 ألف ريال.