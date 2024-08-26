شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات السكنية ومحطات المياه والصرف بمدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة 15 مايو، وذلك بحضور مسئولي الهيئة، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والمهندس محمد مبروك، نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد إمام، معاون رئيس الجهاز، والمهندس مينا رأفت، معاون رئيس الجهاز.

وتفقد مسئولو الإسكان خلال جولتهم العمارات السكنية بمنطقة القرنفل لمتوسطي الدخل بعدد 91 عمارة بها 2184 وحدة سكنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو أن الجولة شملت تفقد عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس، ضمن محور منخفضى الدخل الذى يضم 465 عمارة بها ١١١٦٠وحدة سكنية، كما تم الصعود ببعض العمارات بالمشروع، لمتابعة كافة الأعمال الجارية ونسب الإنجاز، وكذا تفقد بعض الوحدات السكنية للوقوف على حالة التشطيبات الداخلية ومدى جودة الأعمال، لافتاً إلى أنه تم المرور على منطقة ٢٩٠ فدانا بالإسكان الاجتماعى لمتابعة جميع الأعمال ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، اطَّلع مساعد نائب رئيس الهيئة، على مختلف مراحل التنفيذ وصولاً إلى المراحل النهائية لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، مؤكداً أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في رفع مستوى المعيشة، كما شدد على ضرورة مواصلة العمل بكفاءة ودقة لضمان تسليم المشروعات في الوقت المحدد.

وفي سياق متصل، قام المهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في عدد من محطات المياه والصرف الصحي بمدينة ١٥مايو، يرافقه مسئولو الهيئة والجهاز، حيث تهدف الزيارة إلى التأكد من كفاءة تشغيل المحطات وضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم للمواطنين، بجانب الاطلاع على عمليات التشغيل والصيانة.

وأكد مساعد نائب رئيس الهيئة، أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجودة العالية في تشغيل هذه المرافق الحيوية، موضحاً أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتلبية احتياجات المواطنين، ومشدداً على ضرورة العمل على حل أي مشكلات قد تواجه المحطات بشكل فوري.

وأكد المهندس علي سعد، أن جهاز المدينة يسعى إلى تطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة المرافق بما يضمن تقديم خدمات متميزة ومستدامة.