شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات مزارع بني سويف بتكلفة 1.719مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

وقع المهندس صلاح عزت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد إنشاء محطة محولات مزارع بني سويف جهد 22/66/220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (Gis) لتوفير التغذية الكهربائية لأحمال مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحافظتي المنيا وبني سويف.

وتبلغ قدرة محطة محولات مزارع بنى سويف 150 م.ف.أ، ومن المقرر أن يتم ربطها بالشبكة القومية الموحدة في نطاق منطقة كهرباء مصر الوسطي .

وحضر التوقيع المهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية والمهندس خالد عبدالكريم العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمهندسة مني رزق رئيس قطاعات المشروعات المركزية، في إطار خطة الشركة المصريه لنقل الكهرباء لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء واستقرار التغذيه بمنطقة كهرباء مصر الوسطي.



