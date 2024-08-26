شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يلتقى مسئولى شركات عالمية لدراسة فرص التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إسماعيل يؤكد أهمية تنفيذ نموذج ناجح في إحدى المناطق بالمدن الجديدة ومتابعته وتقييمه بشكل دوري ومستمر ليتم تطبيقه على نطاق أوسع



التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من مسئولي الشركات العالمية والمتخصصة ومنها شركة سيمنز العالمية، وشركة بتروجيت وشركة ميجور سوفت، لاستكمال دراسة إستخدام الحلول الذكية والأنظمة المستدامة لتقديم الخدمات في المدن الجديدة، ومنها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك بحضور مستشار وزارة الإسكان لمتابعة المشروعات، وممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يأتي اللقاء في إطار وضع الخطوات التنفيذية للأفكار والمقترحات التي تم طرحها مسبقا لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة في استخدام الأنظمة والحلول الذكية والمستدامة لتقديم الخدمات بأعلى جودة في المدن الجديدة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية إتباع ومراعاة أسس التشغيل السليم والقياسي للمرافق باستخدام النظم الحديثة والذكية لتقليل الفواقد من مياه الشرب المنتجة، ومتابعة ومراقبة وقياس كميات المياه التي يتم إنتاجها والتي يتم بيعها للمستفيدين.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة إستخدام الأنظمة الذكية في مدينة العلمين الجديدة، وكيفية عمل نماذج استرشادية لمحاكاة المدينة لبحث سبل تطبيق أحدث التقنيات الذكية في إدارة منظومات المرافق بالمدينة، وشمل النقاش كيفية الاستفادة من هذه التقنيات في مراقبة وتحسين كفاءة الشبكات، وربط كافة الخدمات بمنظومة واحدة، وإعداد سيناريوهات للتعامل مع مختلف الحالات وتدريب العاملين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال اللقاء، قدمت الشركات مسودة خطة بناء قدرات للعاملين في أجهزة المدن الجديدة بغرض مواكبة أحدث الأفكار والتقنيات الحديثة فيما يتعلق باستخدام الأنظمة الذكية في تشغيل وصيانة المرافق بالمدن الجديدة، حيث اكد الدكتور سيد إسماعيل، اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين للحفاظ على الاستثمارات خاصة في المدن الجديدة.

وتم الإتفاق على أهمية التنسيق لتنظيم زيارة ميدانية لمدينة العلمين الجديدة لتفقد المرافق القائمة والأنظمة التي تم تركيبها حتى تاريخه للاستفادة منها، بجانب التأكيد على أن الأنظمة المقترحة تستطيع التعامل والتوافق مع كافة الأنظمة الأخرى التى تم تركيبها لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.

واختتم نائب وزير الإسكان اللقاء بالتأكيد على أهمية تنفيذ نموذج ناجح في احدى المناطق بمدينة العلمين الجديدة بإستخدام الأنظمة الذكية والمقترحة من الشركة المنفذة، على أن يتم الإستمرار بمتابعة وتقييم أداء المنظومة من خلال الأجهزة التنظيمية التابعة للوزارة، وأجهزة المدن الجديدة، لضمان كفاءة عمل المنظومة والتحقق من النتائج المرجوة منها، على أن يتم تعميم النموذج في مختلف المدن الجديدة وفقاً لدراسة كل حالة على حدة، بجانب أهمية استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بين الأطراف كافة.