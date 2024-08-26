شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات 5.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه خلال ساعتين بسبب تنفيذ 3 صفقات ضخمة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 30176 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 36750 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 13053 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 6986 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 10002 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2870 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7348 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجنوب الوادي للأسمنت، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

وجاء نمو التداولات نتيجة تنفيذ 3 صفقات كبرى، الأولى صفقة عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المصدرة من شركة مينا جلاس هولدنج، وذلك لعدد 25.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.7 مليار جنيه، والثانية صفقة شراء عدد 18.7 مليون سهم من أسهم رأس مال شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي المصدرة بسعر 20 جنيه للسهم، وذلك بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة المتعلق بشطب أسهم الشركة من البورصة شطبا اختياريًا، والثالثة صفقة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا لعدد 12.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 1.3 مليون سهم، 700 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 411 سهم، 4.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 2 مليون سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 14673 سهمًا، 223.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 450 ألف سهم، 803.3 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي،، وباعت إدارة شركات طاقة عربية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1 سهم، 2300 سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء المساهم عمر محمد عبد الجواد عدد 100 ألف سهم بسعر 3.24 جنيه بقيمة إجمالية 3.24 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.56% إلى 5.66%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة مدينة مصر، عن توقيع عقد مع شركة سمارت للتعمير والتطوير لتطوير أعمال بناء بمشروع سراي بالقاهرة الجديدة بقيمة تعاقدية قيمتها 650 مليون جنيه.