شكرا لقرائتكم خبر عن 79.39 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم في التعاملات الآسيوية بفعل مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 % إلى 79.39 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 36 سنتا أو 0.5 % إلى 75.19 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع الخامان بأكثر من 2 % يوم الجمعة الماضي بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع تأثر الطلب على الوقود بتوقعات ضعيفة للاقتصادات الكبرى.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.