شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع جديد والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا جديدا لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، ليتداول الذهب الآن عند 3470 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

عيار 24 يسجل 3966 جنيها. عيار 21 يسجل 3470 جنيها. عيار 18 يسجل 2974 جنيها. عيار 14 يسجل 2313 جنيها. الجنيه الذهب 27760 جنيها.



ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي، يأتي هذا بعد أن حصل المعدن النفيس على الدعم من تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول نهاية الأسبوع الماضي، وإشارته إلى استعداد البنك لتغيير سياسته النقدية الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات إلى التراجع ليصب ذلك في صالح الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2525 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2512 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2524 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول صرح نهاية الأسبوع الماضي في جاكسون هول، أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية للبنك، وأوضح باول أن الفائدة ستتجه إلى الهبوط، لكنه أشار إلى أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة، وفي حديثه عن التضخم، أعرب باول عن ثقته المتزايدة في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى مستهدف البنك 2%.

سيظل الذهب يحصل على جاذبية جيدة بين المستثمرين طالما ظل الدولار في حالة تراجع قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع. وإذا ظلت العائدات الأميركية مكبوتة متراجعة، فقد يتجه الذهب نحو 2550 دولار هذا الأسبوع إذا تمكن من تجاوز المقاومة عند قمته السعرية الأخيرة 2531 دولار للأونصة.